Prova a rubare un'auto in un distributore di benzina, aggredisce la proprietaria e quando arrivano i carabinieri li insulta e si scaglia contro di loro

SENIGALLIA - Un giovane nei guai la vigilia di Ferragosto: arrestato dai carabinieri un giovane di 29 anni residente a Monte Porzio, per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e tentata rapina impropria.

I carabinieri sono intervenuti nel primo pomeriggio di sabato presso un distributore di benzina in via Raffaello Sanzio, dove il giovane stava tentando di rubare una macchina parcheggiata in quell'area ma la proprietaria l'aveva scoperto e aveva chiesto subito l'intervento di una pattuglia. Ne era scaturita una accesa discussione tra i due, tanto che l'uomo prima dell'arrivo dei carabinieri aveva aggredito la donna e colpito ripetutamente la sua autovettura. Quando i militari sono giunti sul posto l'uomo, con atteggiamento aggressivo e irruento, ha iniziato ad inveire contro di loro, minacciandoli e colpendoli con calci. Era molto agitato in quanto aveva assunto sostanze stupefacenti e bevande alcoliche. Il ragazzo stato quindi bloccato e condotto negli uffici dei carabinieri dove è stato riportato alla calma grazie anche all'intervento del 118. I due carabinieri intervenuti hanno riportato lesioni giudicate guaribili in 3 giorni. L'uomo è stato dichiarato in arresto e condotto nel carcere di Montacuto.

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE Alla guida di un'utilitaria si distrae e travolge uno scooter:...

© RIPRODUZIONE RISERVATA