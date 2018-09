Prova a calarsi con la corda dal balcone ma perde l'equilibrio: uomo gravissimo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Vola dal secondo piano del suo appartamento, uomo di 85 anni in gravissime condizioni. L'anziano aveva provato a calarsi con la corda dal balcone ma all'improvviso - anche se non sono ancora chiare le ragioni di questa scelta - ha perso l'equilibrio ed è caduto a terra. E' successo questa mattina a Montignano, frazione di Senigallia, Immediati i soccosi con il 118 che ha trasportato l'anziano in gravissime condizioni all'ospedale di Torrette.