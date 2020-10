Proteste al mercato per i “senza mascherina”: finora una sola sanzione

SENIGALLIA - Proteste al mercato ieri mattina per chi non indossava la mascherina. C’è stato qualche battibecco tra passanti verso chi la teneva abbassata e c’è chi è andato a protestare con la pattuglia dei vigili ferma alle transenne di via dei Portici Ercolani.

Gli agenti in questi giorni, come le altre forze dell’ordine, stanno intervenendo invitando chi non la indossa a provvedere. Solo chi, di fronte all’invito si rifiuta, viene sanzionato. Dall’entrata in vigore dell’ordinanza, che obbliga ad indossare la mascherina anche all’aperto, solo una multa è stata fatta a Senigallia per il mancato utilizzo delle mascherine.



E’ successo sabato sera in piazza del Duca dove un 23enne senigalliese ubriaco, invitato ad indossarla, si è rifiutato ed è stato quindi multato. Tutti gli altri finora si sono scusati, appellandosi all’ignoranza, e hanno provveduto. Molti ancora infatti riferiscono a chi li ferma di non aver capito che è obbligatorio indossarla anche nei luoghi all’aperto. C’è chi poi la deve abbassare perché non riesce a respirare o gli si appannano gli occhiali. Insomma ognuno ha la sua giustificazione.



I vigili hanno tranquillizzato chi protestava riferendo che intervengono sempre quando notano chi non la indossa. Spesso però alla vista dei vigili tutti la mettono per evitare di incappare in qualche sanzione. In questa fase quindi molta attenzione viene data all’informazione chiedendo la collaborazione della cittadinanza che, redarguita, provvede subito chiedendo scusa. I controlli proseguiranno.

