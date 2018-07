I proprietari dormono: la banda del trapano colpisce in 4 appartamenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Residenti di via XXIV Maggio a Marzocca sorpresi nel sonno dalla banda del trapano, fuggita con soldi e occhiali.È accaduto nella notte in quattro abitazioni. Tutti si sono accorti la mattina tranne una famiglia che si è svegliata sorprendendoli. Ha subito chiamato i carabinieri ma i ladri si sono dileguati. Nessuno sembra aver notato l’auto con cui si sono dati alla fuga. Lo stesso giorno anche a Senigallia era stata avvistata la Audi A3 grigia che per due settimane ha seminato il panico a Castelleone di Suasa.