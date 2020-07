Pronto soccorso, parte il cantiere: estate di lavori per il triage sicuro

SENIGALLIA - Partiranno la prossima settimana i lavori del pronto soccorso che dureranno fino a settembre. Sarà un’estate con qualche disagio per pazienti e personale, che dovranno convivere con il cantiere proprio all’interno del reparto. Domani inizieranno gli allestimenti e martedì gli operai si metteranno al lavoro. Intanto però sono iniziate le grandi manovre. Venerdì sono state spostate alcune sedie della sala d’aspetto, collocate provvisoriamente nello scivolo esterno.

Erano state solo messe lì momentaneamente anche se qualche familiare dei pazienti del pronto soccorso le aveva utilizzate per sedersi. Non era quella la loro funzione e ieri sono state portate via. Sono state tolte dalla sala d’aspetto per preparare gli allestimenti e fare spazio. Ne sono rimaste comunque altre dentro seppure lo spazio sia stato ridotto. Chi si deve recare al pronto soccorso quindi può entrare regolarmente nel reparto e attendere il proprio turno nella sala d’aspetto, come sempre è accaduto. Non possono invece entrare i familiari che devono attendere fuori.

Questo prevedono le disposizioni contro il Covid che vanno rispettate in maniera scrupolosa anche in considerazione del fatto che al pronto soccorso transitato i sospetti positivi. Nei giorni scorsi si è verificato inoltre un caso di Covid. I lavori appaltati, che verranno eseguiti dalla settimana prossima, riguardano invece il triage. Da anni il personale chiede che la postazione venga chiusa, almeno con una porta, per evitare che chiunque possa accedere e arrivare anche fino alle medicherie, essendo tutto aperto. Nel tempo questa soluzione openspace ha creato grandi problemi sul versante della sicurezza, portando ad aggressioni nei confronti degli operatori. C’è poi una questione di privacy, ugualmente importante, perché i pazienti finora devono raccontare i sintomi del malessere che li ha portati al pronto soccorso davanti a tutti. Carenze strutturali che verranno sanate. I lavori non sono partiti a giugno. C’è stato uno slittamento per valutare l’andamento delle prestazioni. Non era facile prevedere gli afflussi al pronto soccorso nel corso dell’estate. Si sono però confermati bassi, con una media di 30 contemporaneamente, molti meno rispetto alla precedente estate in cui superavano anche le 100 unità. In considerazione dell’afflusso gestibile il cantiere è stato quindi autorizzato e può partire.

Come aveva garantito il primo cittadino i lavori sarebbero stati quindi imminenti. «Era un impegno che mi ero preso con il personale – interviene il sindaco Maurizio Mangialardi -, che ha lavorato in maniera encomiabile nel corso dell’emergenza. A tutti loro rinnovo la gratitudine della nostra comunità che potrà giovare, una volta ultimato l’intervento, di una maggiore privacy e sicurezza recandosi al pronto soccorso»

