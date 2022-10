SENIGALLIA - Medici delle cooperative verso la proroga ad oltranza al Pronto soccorso, dove continueranno a lavorare come è stato confermato al reparto. Erano stati presi per quattro mesi in estate. Una soluzione necessaria e inevitabile perché mancano i medici. Se dal punto di vista degli organici la situazione è stabile e permette al reparto di lavorare, si creano delle disparità di trattamento come rileva il Comitato cittadino a difesa dell’ospedale.

APPROFONDIMENTI LO CHOC Si schianta su un albero con il furgone, abbandona moglie e amico feriti gravemente e scappa. Rintracciato e denunciato



Non tutti i medici dell’ospedale sono contenti che il servizio venga esternalizzato, almeno in parte, a colleghi che guadagnano molto di più. «La situazione in Italia si riflette anche su Senigallia – spiega il Comitato che fa capo al presidente Silvano Cingolani Frulla – tra aggressioni personali e retribuzioni inferiori ai medici delle cooperative». Per quanto riguarda le aggressioni dal reparto fanno sapere che, per fortuna non avvengono da parecchi mesi, fatta eccezione per gli sfoghi coloriti e poco educati da parte di chi è insofferente alle lunghe attese che, purtroppo, rappresentano la quotidianità.

«Un medico di sanità pubblica costa 6/7000 euro al mese – prosegue il comitato - un medico delle cooperative anche fino a 50.000 euro al mese. Si dia la stessa retribuzione ai medici di Pronto soccorso o al medico di reparto con la specialità equipollente, che deve coprire i turni del Pronto soccorso anziché reclutare medici dalle cooperative». Le cooperative suppliscono alle carenze di professionisti. «Hanno anche regole migliori perché non hanno tetti di spesa, cosa che invece ha la sanità pubblica – conclude il comitato -. Ecco perché molti medici italiani specializzati vanno all’estero o scelgono di lavorare per le cooperative, lasciando i nostri ospedali senza personale. Questo è accaduto nell’ospedale di Senigallia con medici che hanno lasciato il Pronto soccorso per fare i medici di base o che meditano di lasciare per la situazione insostenibile».