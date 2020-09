Pronta la scheda elettorale: sorteggiato l’ordine dei sette candidati e delle venti liste per le Amministrative

SENIGALLIA - Pronto il fac simile della scheda elettorale azzurra, attraverso la quale i senigalliesi dovranno esprimere la propria preferenza per il rinnovo del consiglio comunale e del sindaco. Sette candidati a sindaco e venti liste complessive. L’ordine è stato disposto in base al sorteggio effettuato dalla commissione elettorale sia per il candidato sindaco che per le rispettive liste che lo appoggiano. Troviamo quindi per primo Gennaro Campanile con le sue liste: Europa Verde, Più Senigallia, Amo Senigallia ed Italia Viva; Massimo Olivetti con Fratelli d’Italia, Forza Italia, La Civica e Lega; Rosaria Diamantini con Senigallia Resistente; Paolo Battisti con L’altra Senigallia con la sinistra; Paolo Molinelli con Noi Cittadini e Senigallia Bene Comune poi ancora Fabrizio Volpini con Diritti al futuro, Vivi Senigallia, Noi Senigallia Attiva, Obiettivo Comune, Vola Senigallia, Uniti per Senigallia e Pd. Ultimo in ordine di sorteggio Alessandro Merli con Potere al Popolo.



Il 20 e 21 settembre, in coincidenza con l’elezione per il rinnovo del consiglio regionale delle Marche e del consiglio comunale di Senigallia, si terranno anche le elezioni dei consiglieri stranieri aggiunti. A tal fine verranno allestiti due seggi elettorali: il n. 44 al Centro Sociale “Molinello 2” e il n. 45 nei locali del Centro Sociale “Saline”. In ciascuno dei due seggi elettorali le operazioni di voto e di scrutinio saranno garantite da un presidente iscritto nell’apposito albo, da un segretario e da quattro scrutatori: due di cittadinanza italiana e due appartenenti a paesi extracomunitari. Questi ultimi verranno nominati, a mezzo sorteggio, tra coloro che presenteranno apposita istanza diretta dall’ufficio elettorale del Comune di Senigallia. Saranno ammesse solamente le richieste presentate utilizzando il modulo predisposto dall’ufficio elettorale. Tale modello può essere ritirato presso l’ufficio o scaricato dal sito web comunale. Per i componenti dei seggi è prevista una retribuzione ai sensi di legge.

Le domande dovranno materialmente pervenire all’ufficio elettorale, piazza Roma n. 8 (telefono 071.6629325 – 071.6629339), entro giovedì 10 settembre. Solo un candidato consigliere straniero aggiunto è stato ammesso, non essendo riusciti gli altri a raccogliere le firme, si tratta di Mohamed Malih già presidente della Consulta degli immigrati e dell’associazione Stracomunitari. Sul sito del Comune www.comune.senigallia.an.it è stato inserito un link “elezioni 20-21 settembre” al cui interno sono inserite tutte le informazioni utili che verranno poi integrate in queste settimane. Informazioni relative anche a chi ha problemi deambulatori e necessita di un servizio di trasporto per raggiungere il seggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA