Senigallia fa promozione in Umbria e sgombera la tendopoli dei perugini

SENIGALLIA - Sgomberata una tendopoli allestita da una comitiva di perugini sulla spiaggia libera del lungomare Mameli. I militari dell’Ufficio locale marittimo ieri mattina hanno dato la sveglia ai turisti accampati sull’arenile. Avevano scelto questa soluzione low cost per le vacanze in città godendosi la vista mare. Non si può fare e sono stati invitati a rimuovere tutto. Sembra proprio che la comitiva, arrivata dal capoluogo umbro, abbia accolto l’invito che da mercoledì scorso campeggia per le vie di Perugia per promuovere il turismo verso la spiaggia di velluto. “Senigallia è il vostro mare”, questo il messaggio che sarà veicolato per tutto il mese di luglio in coincidenza con la manifestazione Umbria Jazz, e dunque nel periodo di maggior afflusso di visitatori nel capoluogo umbro.