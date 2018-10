Il profugo sventa i furti: messi in fuga e filmati due topi d'auto

di Sabrina Marinelli

SENIGALLIA - Furti alle auto in sosta sventati da un marocchino ospite di una struttura della Caritas. Mrtedì sera sul lungomare Da Vinci la prontezza del giovane ha permesso ai carabinieri e alla polizia di fermare due napoletani, plurpregiudicati, intenti a controllare all’interno di tutte le auto in sosta davanti a tre ristoranti. Portati in caserma, anche con l’ausilio di una volante del Commissariato, è emerso un curriculum quasi da record per la pluralità di reati commessi, oltre ai furti.Come sospettati sono stati lasciati andare, seppure un video li immortala mentre controllano dai finestrini di tutte le auto, come se cercassero borse o altro da rubare, con il solo sospetto i militari non li hanno potuti denunciare.