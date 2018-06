Prodotti da vendere in spiaggia, polizia sequestra il maxi deposito del falso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Sequestrati dalla polizia oltre mille articoli, tra cui giocattoli sprovvisti del marchio CE. Tutta merce destinata alla vendita in spiaggia. Con l’avvio della stagione estiva, il personale del Commissariato è stato impegnato anche nelle attività di contrasto al grave fenomeno della vendita ambulante svolta da soggetti privi di autorizzazione. Vendita che spesso riguarda oggetti destinati ai bambini e priva di marchiatura CE che ne garantisca la regolarità di fabbricazione ed importazione. Le squadre dirette dal vice questore aggiunto Agostino Maurizio Licari sono state impegnate in diversi servizi di controllo in aree prossime alla spiaggia. Gli agenti hanno perquisito un’immobile a disposizione di persone di origine bengalese. All’interno, dove erano presenti circa 30 giacigli per la notte, sono stati trovati 13 uomini regolarmente presenti sul territorio nazionale.