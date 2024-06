SENIGALLIA - Picchia l’ex marito della sua amica: condannato a sei mesi di reclusione, pena sospesa. La sentenza è stata emessa ieri pomeriggio dal giudice Maria Elena Cola nei confronti di un 48enne, residente in Emilia Romagna. L’uomo, difeso dall’avvocato Marina Magistrelli, è stato assolto da una seconda accusa: stalking. Una contestazione che la procura gli aveva affibbiato dopo la denuncia sporta da un 50enne senigalliese.

Il rapporto

Quest’ultimo, parte civile con l’avvocato Marcellino Marcellini, si sentiva costantemente minacciato dall’imputato, il quale aveva stretto un rapporto d’amicizia con la donna dalla quale il 50enne si stava separando. Proprio tale legame, stando a quanto emerso nel corso del processo, avrebbe contribuito a scaldare gli animi tra le parti in causa.

I fatti risalgono all’estate del 2019, a Senigallia. L’aggressione sarebbe maturata la sera del 6 settembre, quando la vittima, riportando a casa il figlio, aveva avuto una discussione con la moglie. L’ennesima di una lunga serie. «Lei ha inveito contro di me - aveva detto il 50enne in una passata udienza - ha rigato la mia auto e io, reagendo, ho dato un calcio contro lo sportello della sua. A un certo punto è spuntato il suo amico e mi ha preso a pugni in faccia. Io sono scappato, ero tutto insanguinato». Era stato soccorso dai vicini. Dopo quell’episodio, il 50enne, convinto che l’ex moglie all’epoca lo tradisse con l’imputato, aveva sporto denuncia negli uffici del Commissariato. L’uomo era finito all’ospedale con una prognosi di 15 giorni.

Un paio di mesi prima, ci sarebbe stata un’altra aggressione, sempre sotto casa del 50enne. «È proprio te che cercavano» avrebbe detto l’imputato, colpendo la vittima con calci e pugni. Per questo episodio, il 48enne ha ricevuto un decreto penale di condanna, non appellato.