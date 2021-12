Primo Incidente sul Ponte degli Angeli: pilomat solleva un’automobile in transito

SENIGALLIA - Il primo incidente su Ponte Angeli “irrompe” in consiglio comunale, dove non sono mancate polemiche. Alle 16 un dissuasore che si stava alzando è rimasto incastrato sotto una Jeep, che in quel momento si stava immettendo sul ponte. Alla guida un uomo di Mondolfo. Le 16 è l’orario in cui la struttura diventa pedonale. La polizia locale sta effettuando accertamenti e verificherà anche le telecamere. È stato necessario chiamare il carroattrezzi per rimuovere il veicolo danneggiato.



«Informo che poco fa è avvenuto un incidente sul ponte – l’intervento in aula di Dario Romano, consigliere del Pd – del resto si apre e si chiude in continuazione, creando confusione. Mi è capitato di vedere pedoni camminare in mezzo alla strada quando è aperto alle auto». Immediata la replica del sindaco Massimo Olivetti «l’abbiamo riaperto alle auto in alcune fasce orarie perché tenerlo chiuso provocava problemi di traffico a via dei Portici Ercolani. Mi dispiace per l’incidente, cercheremo di capire cosa sia accaduto».



Nella seduta sono stati affrontati vari argomenti. Romano è tornato sulla questione delle luminarie poste dentro il fiume, contravvenendo alle disposizioni della Regione, a cui chiede di realizzare anche il ponte Garibaldi come fatto con Ponte Angeli. Il sindaco, riguardo al maltempo ha inoltre informato che «ho intenzione di chiedere un ristoro alla Regione per i detriti portati dal fiume durante la piena, perché non è giusto che se ne debbano fare carico i senigalliesi. Finirebbero nella Tari infatti». Tari altro tema particolarmente caldo. Il consigliere Chantal Bomprezzi (Pd) ha ribadito che «il Comune ha applicato un rincaro della Tari del 30% e che in modo strumentale ha voluto dare la colpa alla precedente Amministrazione».

«Gliela spiego punto per punto in modo bambinesco come si racconta una fiaba, altrimenti non ci capiamo - la replica del sindaco – L’aumento riguarda la somma che avremmo dovuto pagare lo scorso anno e che abbiamo ripristinato altrimenti ci saremmo ritrovati un altro buco anche quest’anno». Polemiche in serata durante la presentazione del regolamento sulle multe per chi abbandona i rifiuti. Il consigliere Campanile ha rischiato di essere portato fuori dall’aula per le proteste su vari aspetti del regolamento, tra cui l’obbligo dei sacchetti dei rifiuti trasparenti.

