Prima chiede aiuto al 118 poi si barrica in casa Donna portata in ospedale

SENIGALLIA - Chiama il 118 per chiedere aiuto poi si barrica in casa. Domenica pomeriggio in un appartamento di via Raffaello Sanzio sono intervenuti i sanitari, i vigili del fuoco per entrare in casa e anche la polizia locale con un trattamento sanitario obbligatorio per portare la donna in ospedale. L’ambulanza con il medico è stata impegnata a lungo con la signora, una 64enne, che da qualche tempo sta dando da fare sia ai sanitari che alle forze dell’ordine. Apparentemente chiamando per quelli che potrebbero sembrare dei falsi allarmi ma di fatto si tratterebbe solo di modalità con cui attira l’attenzione.Negli ultimi tempi i vigili del fuoco sono già intervenuti altre volte, chiamati dal 118 per aprire la porta di casa. In due circostanze la signora era a terra e aveva riferito di essere caduta, altre volte, come domenica, non aveva aperto la porta pur avendo chiesto aiuto. I vigili del fuoco hanno fatto presente la situazione in Comune e il caso della donna è già noto ai servizi sociali.Domenica, avendo impiegato del tempo per convincere inutilmente la donna, hanno optato per un trattamento sanitario obbligatorio. Anche i familiari sembravano non sapere come fare perché da tempo la signora si lamenta chiamando spesso i numeri di emergenza o recandosi personalmente dai carabinieri o dai vigili per raccontare di essere malata e per chiedere aiuto. Oltre al sostegno psicologico altro non possono fare le forze dell’ordine e ieri tutti hanno concordato sulla necessità di ricoverarla in ospedale non essendo la situazione più gestibile. Sembra che queste modalità di attirare l’attenzione si siano scatenate a seguito di una malattia fisica che l’ha colpita e che avrebbe generato crisi di panico e continue richieste di aiuto. Il timore dei sanitari era che la donna, lasciata sola, potesse anche compiere gesti estremi proprio perché poco lucida.