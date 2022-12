SENIGALLIA Il ladro è stato tradito dai vestiti, che ha continuato ad indossare nei giorni successivi al furto. E’ stato riconosciuto dai tratti somatici, che sembravano simili, e dall’abbigliamento, invece identico, l’uomo che si era introdotto, pochi giorni prima di Natale, in un ristorante del lungomare Marconi. Le telecamere l’avevano ripreso mentre arrivava in monopattino. La polizia, tramite i filmati, l’aveva visto in azione a volto scoperto. Indossava ancora gli stessi vestiti il giorno di Natale, quando è stato fermato da una pattuglia in centro e poi denunciato.

Il blitz

Si tratta di un ladro seriale, con vari precedenti alle spalle, domiciliato nel Pesarese, che si era introdotto furtivamente all’interno di un ristorante sul lungomare Marconi e, dopo aver rovistato nelle diverse aree del locale, aveva prelevato un’importante cifra in denaro, conservata in cassa, e uno zainetto, per poi allontanarsi. Il titolare, che ha chiesto alla polizia di non divulgare il nome del suo ristorante, la mattina successiva, dopo essersi accorto del blitz, si è recato negli uffici di via Rosmini per sporgere denuncia, mettendo a disposizione i filmati delle telecamere. Gli agenti del Commissariato, diretto dal vicequestore Agostino Maurizio Licari, hanno subito avviato le indagini, visionando le immagini del sistema di sicurezza presente nel locale ed estendendo le verifiche nelle aree circostanti il lungomare Marconi. E’ stato, inoltre, effettuato anche un sopralluogo da parte della polizia scientifica. Nella giornata di Natale gli agenti del Commissariato, impegnati con diversi equipaggi, sia della Squadra Volante che con personale in borghese, per prevenire e contrastare i reati predatori, in particolar modo i furti, nell’ambito delle intensificate attività di controllo del territorio, hanno notato in centro un uomo con fare sospetto e che, per i tratti somatici somigliava all’autore del furto commesso qualche giorno prima al ristorante. Inoltre, indossava gli stessi vestiti. I poliziotti dunque, dopo averlo seguito, l’hanno bloccato poco prima che si allontanasse tentando di entrare in un negozio. Era un pregiudicato per reati contro il patrimonio, domiciliato nel Pesarese. Oltre ai tratti somatici, molto somiglianti, alcuni indumenti indossati erano, senza ombra di dubbio, quelli del ladro. E’ stato quindi ritenuto l’autore del furto e, per questo motivo, è stato denunciato per il reato di furto aggravato. I poliziotti hanno poi provveduto a notificargli il provvedimento, finalizzato all’applicazione del divieto di ritorno nel Comune di Senigallia per tre anni, di competenza del questore di Ancona.