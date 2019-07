Prof modifica le presenze sul registro, licenziata per frode dalla preside

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Licenziata per frode un’insegnante della Marchetti per aver modificato un’ora di assenza sul registro. Si sarebbe presentata alle 11 mentre era attesa alle 10, lasciando la classe scoperta. Fatto ancora più grave, rilevato dal dirigente scolastico, sarebbe l’aver scritto nel registro delle presenze di essere arrivata alla 10. Dichiarando quindi il falso. «Dalle informazioni in mio possesso – spiega Leonardo Leotta, Cisl – la dirigente scolastica le avrebbe contestato un ritardo nell’arrivo a scuola e successivamente la registrazione della presenza, da cui figurava che fosse invece arrivata puntuale. Un comportamento sicuramente grave ma da qui al licenziamento devono essere accadute tutta una serie di episodi che hanno portato all’aggravarsi della situazione, tanto da farla precipitare». La preside, ravvisando una frode su quanto contestato, ha informato l’Ufficio scolastico regionale. «L’insegnante non si sarebbe presentata alla convocazione dell’Ufficio scolastico regionale – prosegue il sindacalista – che l’ha contattata, appena ricevuta la documentazione trasmessa dalla preside, per avere la sua versione dell’accaduto. Il fatto che non si sia presentata avrebbe portato al licenziamento, anche alla luce degli elementi forniti dalla dirigenza scolastica. Resta da capire però se ci sia stato un motivo per cui non le sia stato possibile presentarsi all’appuntamento».