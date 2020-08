Prendono a calci la sua macchina, guardia notturna rincorre e prende uno dei tre ragazzini

SENIGALLIA - Prendono a calci la macchina di una guardia notturna sul lungomare Da Vinci al Ciarnin, lui dalla spiaggia si accorge e li insegue. E’ accaduto alle 4.30 tra la notte di giovedì e venerdì. Protagonisti tre ragazzini di Serra San Quirico in vacanza in un campeggio con le famiglie. “Stavo lavorando in uno stabilimento balneare – spiega la vittima, addetto alla vigilanza notturna – quando mi sono accorto che stavano prendendo a calci la mia macchina. Sono andato quindi verso di loro per fermarli ma sono scappati. Li ho rincorsi e sono riusciti a fermarne uno poi con l’arrivo della polizia e dei carabinieri sono stati bloccati tutti ed identificati. Sono tre ragazzi in vacanza da Serra San Quirico di 14, 16 e 18 anni”. Si divertivano a prendere a calci la sua Kia Picanto mentre il proprietario stava lavorando, tenendo alla larga i vandali dalla spiaggia. “Se mi risarciranno il danno non li denuncerò – prosegue l’addetto alla vigilanza – altrimenti andrò dalla polizia, che li ha identificati, per formalizzare la denuncia”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA