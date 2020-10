Chi prenderà il posto di King Sport? Trattative per food e abbigliamento. Tante voci ma c'è anche una smentita

SENIGALLIA - Aprirà un ristorante o una boutique al posto dell’ex King Sport di via Giordano Bruno? Se lo stanno chiedendo in molti, guardando con interesse all’edificio rimasto vuoto dopo il trasferimento del King Sport.

Tra gli studenti del vicino campus scolastico si era sparsa la voce sull’apertura di un fast food della catena Burger King, proprio di fronte al McDonald’s. A smentirla è però il proprietario dell’immobile. «Abbiamo trattative in corso che riguardano sia il settore gastronomico che dell’abbigliamento – spiega l’imprenditore Giulio Benni – quindi oggi sarebbe prematuro ipotizzare che tipo di attività potrà aprire. Posso dire solo che non sarà Burger King».

La struttura imponente, fatta di grandi vetrate si trova al centro della zona commerciale di Borgo Molino. L’isolato tra via Giordano Bruno e via Abbagnano è il più moderno della città, dove si trova un centro commerciale, vari megastore dell’abbigliamento e ampi negozi di vario genere. Una zona in espansione che in pochi anni ha cambiato aspetto.

C’è anche il cinema multisala che, fino all’avvento del covid, rappresentava un forte elemento di richiamo. La vicinanza con il campus scolastico rende l’area commerciale particolarmente frequentata dai giovani, che negli ultimi anni hanno atteso l’autobus proprio vicino all’ex King sport. Proprio loro sono i principali interessati al futuro di quello spazio di cui probabilmente potrebbero essere anche i maggior fruitori. La struttura, oggi vuota, è la prima che si nota uscendo dallo svincolo della complanare, che un tempo ospitava il casello dell’autostrada, spostato poco lontano. E’ anche la prima a catalizzare l’attenzione scendendo dal ponte Zavatti che collega il resto della città con Borgo Molino. Una zona di grande passaggio perché chi arriva dall’autostrada o dall’Arceviese passa lì davanti. Tutti questi elementi lo rendono uno spazio molto appetibile. Ecco perché ci sono varie trattative in corso per affittarlo perché la posizione bene esposta, la presenza di una rete capillare di parcheggi intorno ed un circuito viario che la rende facilmente accessibile, ne fanno un luogo comodo dove arrivare e in cui parcheggiare gratuitamente. Questione di settimane quindi e si saprà che tipo di attività ospiterà.

