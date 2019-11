Il pranzo non è buono, i profughi protestano in strada. Poi arriva la spiegazione della proprietà

SENIGALLIA - I 38 profughi ospiti della pensione Lori sono usciti in strada per protesta questa mattina verso le 12.45, bloccando il traffico, sul lungomare Italia di Marzocca. Il pranzo appena servito non era di loro gradimento: scarso e cattivo. Così l’hanno definito. Sul posto è subito intervenuta la polizia locale, raggiunta poi dai carabinieri. E’ stata riportata la calma ed è emerso da parte della proprietà un disguido nella preparazione del pranzo.

