BARBARA Automobilisti indisciplinati, rimuovono le transenne e spostano i segnali per transitare su ponti e strade interdette al traffico, perché danneggiati dall’alluvione. Ad oltre due mesi la pazienza è finita e il problema, lamentato già a Corinaldo e Ostra Vetere, dove vari episodi si sono verificati sul ponte del Burello, è accaduto anche ad Arcevia. Qui i carabinieri hanno multato chi è stato sorpreso a violare il divieto di transito.

L’ultimo sfogo è del sindaco di Barbara, che ieri si è affidato alla pagina Facebook istituzionale. «In merito all’alluvione – scrive Riccardo Pasqualini, sindaco di Barbara - il 10 novembre la Regione ci ha comunicato la stima dei danni relativi ai nostri tre ponti e, al momento, non abbiamo altre indicazioni su eventuali tempistiche per la risistemazione di tali ponti, con particolare riferimento al ponte di “Bombo” che è essenziale, come via di comunicazione cittadina, in quanto unisce la parte della “Collina” con il nostro Paese». Questa l’informazione di servizio, cui fa seguito la ramanzina. «Detto questo, con la presente, si vuole però stigmatizzare il comportamento incivile di qualcuno che, evidentemente, si diverte a girare i segnali di divieto di accesso al ponte – prosegue -, in quanto non facciamo altro che rimetterli al loro posto e regolarmente li ritroviamo girati. A questo punto si fa presente che chi sarà colto sul fatto, si vedrà elevata una multa e una relativa denuncia, così che capisca che la segnaletica è stata messa per salvaguardare l’incolumità dei cittadini».

Un problema diffuso. «Sono andato personalmente a recuperare una transenna che era stata buttata in un fosso – spiega Dario Perticaroli, sindaco di Arcevia –, so che i carabinieri hanno anche elevato delle sanzioni. Non sappiamo più come fare, gli automobilisti passano nonostante i divieti, mettendo a repentaglio la propria incolumità perché ponti e strade sono chiusi in quanto pericolosi».