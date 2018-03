Uomo cade nel porto elicottero e tre motovedette lo cercano: ricerche vane

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Stava camminando sulla banchina del porto canale quando per cause in corso di accertamento è caduto in acqua. Momenti di terrore quelli che si stanno vivendo al porto di Senigallia con le ricerche di una persona che ancora non hanno dato frutto. Il mare è mosso e pieno di tronchi, impegno molto dificile quello della Capitaneria che ha impegnato tre motovedette e anche un elicottero dell'Aereonautica Militare. Correnti molto forti, si cerca l'uomo - le sue generalità non si conoscono - anche nella zona davanti al porto.AGGIORNAMENTOAncora nessun esito dalle ricerche dell'uomo caduto nel porto che secondo i primi riscontri dovrebbe avere intorno ai 70 anni. Motovedette ancora in azione come l'elicottero che potrà proseguire le sue operazioni finchè la luminosità lo permetterà.Impegno massimo, grande attenzione ma nessun riscontro: dell'uomo caduto nel porto neanche alle 19 nessun segnale. E le preoccupazioni si fanno sempre più forti.