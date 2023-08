OSTRA VETERE Il ponte sul fiume Misa al Coppetto, sulla Provinciale per Jesi al confine tra Ostra Vetere e Ostra, danneggiato in modo irrimediabile dalla bomba d’acqua del 15 settembre scorso, verrà ricostruito a campata unica. Il progetto sarà presentato domani nella sede della Provincia di Ancona che ne ha curato la redazione e provvederà alla ricostruzione. L’opera è fondamentale per il collegamento dei comuni della media valle del Misa con l’area jesina. Il vecchio ponte è situato in un tratto della Provinciale 17 (la Provinciale dell’Acquasanta) a circa un km dall’abitato di Pongelli di Ostra Vetere, e il suo cedimento ha complicato enormemente le comunicazioni con la Vallesina.

I disagi

Dopo l’alluvione del settembre scorso chi, provenendo da Ostra Vetere, volesse raggiungere la città di Jesi o anche semplicemente portarsi nelle località situate oltre il ponte, ad esempio nelle aree di Pioli e di Vaccarile (frazione che ricade in parte nella sfera amministrativa di Ostra e in parte in quella di Ostra Vetere), è costretto a percorsi alternativi tortuosi, situazione che ha prodotto molteplici difficoltà anche agli esercizi e alle attività della zona.

Il sindaco di Ostra Vetere Massimo Corinaldesi prenderà parte all’incontro in Provincia: «Il nuovo ponte - dichiara - sarà realizzato dalla Provincia che, nella veste di soggetto attuatore, punta ad avviare il cantiere entro il prossimo novembre con l’obiettivo di terminare i lavori entro il 2024. Come amministrazione ne abbiamo più volte sollecitato la ricostruzione, così come abbiamo stimolato gli enti di riferimento per velocizzare anche la riedificazione dell’altro ponte, quello sul Nevola in territorio di Corinaldo, altrettanto essenziale per i collegamenti intervallivi». Aggiunge Corinaldesi: «Ci risulta che il ponte sul Nevola sia tuttora nella fase della progettazione, mentre per il ponte del Coppetto il progetto è pronto e confidiamo che la Provincia riesca a rispettare la tempistica dei lavori che si è data».