Il ponte a settembre aprirà alle auto ma la domenica sarà sempre pedonale. Ecco come sarà invece gestito il sabato

SENIGALLIA - Aprirà alle auto il 6 settembre il Ponte Angeli dell’8 dicembre 2018, se nel frattempo verrà ultimata la procedura di consegna al Comune. E’ infatti ancora della Regione. Resterà però pedonale la domenica. Sempre. «La viabilità che abbiamo individuato per il ponte prevede l’apertura alle automobili nei giorni feriali – spiega il sindaco Massimo Olivetti –, per una fascia oraria che comprende la mattina e il primo pomeriggio per poi tornare pedonale dopo le 16. Il sabato sarà aperto ai veicoli solo la mattina e la domenica sempre pedonale».



«Una soluzione che tiene conto delle esigenze delle attività – aggiunge Olivetti -, con cui ci siamo confrontati, e degli orari in cui ci sarà maggiore necessità di tutelare i pedoni». Già oggi non è facile gestire la gente a passeggio, a cui il ponte è riservato, e i ciclisti che non potrebbero transitare. Quando i marciapiedi laterali non saranno sufficienti verrà concessa ai pedoni l’intera campata del ponte. «Come data pensavamo al primo lunedì di settembre – prosegue il sindaco – ma dobbiamo tenere conto del fatto che il ponte ancora non è di proprietà del Comune quindi, finché non verrà ceduto, non aprirà alle auto. Se per quella data ancora non sarà stato consegnato faremo la settimana successiva o quella dopo ancora».

Il ponte è stato inaugurato lo scorso 2 luglio e i lavori erano finiti a fine giugno. Ancora però manca un pezzo di carta, quello che certifichi il passaggio dalla Regione al Comune. Al momento c’è solo un accordo per poterlo utilizzare per i pedoni ma manca il certificato del collaudatore. Si tratta del collaudo amministrativo perché quello statico era avvenuto nei mesi scorsi con le prove di carico. L’Amministrazione comunale ritiene che entro i primi giorni di settembre dovrebbe arrivare e ha messo a punto la nuova viabilità che punta ad alleggerire il traffico in alcuni momenti della giornata, consentendo alle auto di immettersi sul ponte per svoltare su via XX Settembre o su via Dogana Vecchia, come avveniva prima del 2016 quando la struttura è stata chiusa al traffico. Anche se in grado di sostenerli i mezzi pesanti resteranno interdetti per non aggravare il traffico del centro.

I lavori per il nuovo ponte erano iniziati lo scorso mese di ottobre poi una serie di imprevisti ha dilatato i tempi di consegna, inizialmente previsti per dicembre. L’impresa che ha eseguito l’intervento per conto del Consorzio di bonifica delle Marche ha ultimato l’opera a fine giugno. Adesso resta un passaggio burocratico per farla diventare di proprietà del Comune. Sulla carta è della Regione che l’ha finanziata nel pacchetto delle misure adottate per ridurre il rischio idraulico.



Tornando alla viabilità il sindaco precisa che: «partiremo con una modalità, che riteniamo possa essere quella che più soddisfa le esigenze di tutti, ma ciò non significa che non possa essere suscettibile di modifiche, qualora non dovesse funzionare. Restiamo aperti al confronto con la cittadinanza pronti ad apportare eventuali migliorie laddove necessarie». Il Comune ha fatto allestire dei dissuasori da azionare quando il ponte sarà pedonale e da abbassare quando sarà consentito il traffico veicolare, per garantire la sicurezza di tutti.

