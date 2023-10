SENIGALLIA - Inizierà dopodomani la demolizione di ponte Garibaldi, come annunciato ieri dall’assessore regionale Stefano Aguzzi nel corso di un sopralluogo. «Lunedì - ha detto - è previsto l’avvio dei lavori di abbattimento del ponte Garibaldi. Siamo in attesa della rimozione di un cavo di collegamento della rete telefonica a cui provvederà Telecom. L’abbattimento avverrà in pochi giorni».

APPROFONDIMENTI SENIGALLIA Ritardi nella demolizione di ponte Garibaldi, botta e risposta tra Tim e Comune di Senigallia: «Tempi concordati». «Nessun accordo»

Continuano i lavori di pulitura dell’alveo: «Procedono all’unisono - ha evidenziato Aguzzi -. E’ un’unica progettualità che vede la completa messa in sicurezza di tutto l’alveo del fiume Misa. Sei sono le ditte che stanno operando». In corso anche le operazioni di ripristino per il ponte della Chiusa al Vallone. «E’ un lavoro complessivo - ha detto Aguzzi - che parte da monte e arriva fino al centro storico di Senigallia: consiste nel rimodellamento di tutto l’alveo, nel rafforzamento degli argini e nella pulizia dei detriti. Se le analisi confermeranno che il materiale non è inquinato, questo servirà per il ripascimento del litorale di Senigallia».

Il materiale accumulato finora è di circa 25mila metri cubi, per i quali sono già stati movimentati circa 1500 camion. Si pensa in previsione di raccogliere complessivamente circa 50mila metri cubi di materiale. «Da ultimo - ha concluso Stefano Aguzzi - le vasche di espansione. La realizzazione di quella di Bettolelle volge al termine. Si prevede il completamento per l’inizio del prossimo anno».