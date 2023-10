SENIGALLIA «I lavori per il ponte Garibaldi dovevano essere iniziati già da tempo ma sono nuovamente bloccati a causa del ritardo nella rimozione dei cavi della Telecom». Dario Romano, capogruppo consiliare del Pd, accusa il sindaco Massimo Olivetti di non assumersi le sue responsabilità. Ma il primo cittadino replica: «Eravamo convinti che di fronte a questa grave tragedia - dice Olivetti - il mondo politico senigalliese riuscisse una volta tanto a muoversi in completa unitarietà, senza divisioni partitiche, né strumentalizzazioni. Evidentemente ci siamo sbagliati».

Il contributo



«Ce ne siamo accorti - continua il sindaco - non appena i consiglieri comunali del Pd hanno scelto di non votare a favore dell’assunzione del debito fuori bilancio, necessario per sostenere il contributo di autonoma sistemazione, contributo vitale per coloro, soprattutto i più indigenti, che sono stati costretti dall’alluvione a lasciare le proprie case e recarsi altrove. Se quel contributo è arrivato alle famiglie, lo si deve solo grazie alla volontà di questa Amministrazione e della maggioranza che la sostiene, che ha appunto votato queste delibere rimaste ingiustificatamente senza l’appoggio della minoranza».

Il Pd evidenzia come il sindaco abbia dichiarato che la demolizione del ponte sarebbe iniziata entro Ferragosto. «Siamo al 7 ottobre e ponte Garibaldi è ancora lì, vergognosamente abbandonato dal giorno successivo all’alluvione, come emblematico biglietto da visita della città - attacca Romano -. Dopo più di 370 giorni senza il ponte Garibaldi non ci si è nemmeno premurati di provvedere alla pulizia della sede stradale: tutto è rimasto indecorosamente fermo a settembre 2022. Invece di assumersi le proprie responsabilità, sindaco e vice-commissario puntano il dito contro la Telecom, per loro responsabile del ritardo della demolizione. Un amministratore pubblico dovrebbe invece ben conoscere le tempistiche di lavori di tale portata. Una conferenza dei servizi, necessaria proprio per organizzare il trasferimento dei sottoservizi di ponte Garibaldi, si è svolta soltanto due mesi fa, troppo tardi».



«Il Pd senigalliese - ribatte il sindaco - dovrebbe spiegare ai tanti cittadini colpiti dall’alluvione per quale motivo i propri consiglieri non hanno votato a favore delle misure prese solo a maggioranza, senza tentare di sviare l’attenzione su circostanze, come quelle dell’abbattimento del ponte Garibaldi, che esulano dalle competenze comunali: non è il Comune l’ente a cui è stato affidato il compito dell’abbattimento del ponte».