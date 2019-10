In un mese il nuovo ponte 2 Giugno: pedonale o carrabile, resta il rebus

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

SENIGALLIA - Trenta giorni per demolire il vecchio ponte, installare il nuovo e renderlo operativo. Un intervento dai tempi record, quello che interesserà il nuovo ponte 2 Giugno. Una struttura in acciaio bianca, ad arco, lunga 40 metri. E’ pronto anche un progetto di scorta nel caso l’arcata non dovesse piacere. Un ponte più tradizionale ma comunque impattante. Per entrambi il costo è di circa 2,5 milioni di euro.