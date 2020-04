Senigallia, sorpreso in strada viene controllato. Lui reagisce e insulta i poliziotti. Scatta la denuncia

SENIGALLIA «Passeggio in spiaggia per curare la tosse». La scusa di un uomo fermato e multato dalla polizia perché in giro senza motivo. Un altro ha reagito alla multa, insultando i poliziotti, ed è stato denunciato. Proseguono i controlli da parte del personale del Commissariato. In questo periodo emergenziale hanno visto una capillare presenza di agenti nelle diverse zone della città, impegnati soprattutto a venire incontro alle esigenze dei cittadini con chiarimenti circa i comportamenti da tenere. Le attività svolte, pur facendo emergere una complessiva attenzione da parte della cittadinanza al rispetto delle disposizioni, hanno fatto emergere alcune violazioni connesse a comportamenti vietati da cui è scaturita la contestazione delle sanzioni. Diverse persone, in assenza di un motivo valido, sono state rintracciate a notevole distanza dalla propria residenza mentre effettuavano passeggiate lungo il litorale o in prossimità dei parchi. Situazioni, attualmente ancora non consentite, che hanno determinato l’applicazione delle relative sanzioni amministrative. © RIPRODUZIONE RISERVATA