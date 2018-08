La Polizia trova un deposito di biciclette rubate nel casolare abbandonato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Scoperto dalla polizia alle Saline un deposito di biciclette rubate. Ieri mattina il personale del Commissariato ha ricevuto la segnalazione di un cittadino che riferiva movimenti sospetti. La volante ha effettuato un sopralluogo nella zona indicata e, all’interno di un vasto appezzamento di terreno, ha trovato un casolare disabitato. La struttura appariva esternamente in stato di abbandono con porte e finestre completamente divelte. Giunti all’interno del casolare, gli agenti hanno ispezionato le stanze trovando numerose bici accatastate, circa 30. Le biciclette, la maggior parte per adulti e alcune da bambino, erano in buone condizioni. Altre abbastanza usurate o prive di alcuni elementi come ruote e sellino. Dalle informazioni raccolte è probabile che da alcuni giorni questo fosse un luogo dove venivano depositate le bici rubate in città.