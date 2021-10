La Polizia individua i responsabili di un’aggressione sul lungomare: denunciati due giovani

SENIGALLIA - Durante l’estate si erano resi autori di un brutto episodio di aggressione a carico di un giovane nei pressi di un locale situato sul lungomare Alighieri. Gli agenti del Commissariato di P.S. di Senigallia, dopo aver sentito alcuno persone ed acquisito alcuni dati, sono riusciti ad individuare i due responsabili che dunque sono stati deferiti all’autorità giudiziaria.

La giovane vittima dell’aggressione, infatti, si trovava a transitare, in orario notturno, sul lungomare Alighieri quando, ad un certo punto, gli si avvicinava un gruppo di ragazzi che cominciavano ad insultarlo. Il giovane, a quel punto, chiedeva spiegazioni ed i giovani, per tutta risposta, si scagliavano contro il giovane con calci e pugni per poi scappare.

Il giovane aggredito immediatamente contattava la pattugli e gli agenti si recavano sul posto facendo anche intervenire un’autoambulanza per curare il giovane che presentava abrasioni alle gambe ed al volto.

Successivamente l’uomo veniva condotto in pronto soccorso e dopo esser stato dimesso si recava presso il Commissariato per sporgere denuncia per le minacce e le lesioni patite, anche in considerazione del fatto che complessivamente gli erano stati riconosciuti oltre 30 giorni di prognosi.

Il giovane riusciva a fornire alcune indicazioni circa i possibili autori dell’aggressione subita.

Gli agenti sulla base delle informazioni raccolte al momento dell’intervento, dopo aver sentito alcune persone , riuscivano a stringere il cerchio su alcuni giovani, riuscendo poi ad identificare almeno due degli aggressori che sono risultati essere due giovani 20enni della provincia di Ancona, che per l’episodio venivano denunciati per i reati di minacce aggravate, lesioni gravi e violenza privata.

