Polizia, controlli anti sballo alla Rocca e nei giardini Sette i giovani nei guai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Arrestato dalla polizia uno spacciatore, tornato in carcere dopo una condanna diventata definitiva, mentre sette ragazzi sono stati segnalati in Prefettura dopo essere stati trovati con diversi grammi di “fumo”. Nel corso dei rinforzati servizi di contrasto all’uso degli stupefacenti, il personale del Commissariato ha operato controlli in varie zone della città ed in particolare in aree recentemente frequentate da tossicodipendenti, come i giardini della Rocca Roveresca e i giardini Morandi. Numerosi i giovani controllati e tra questi diversi sono stati trovati in possesso di stupefacenti e segnalati in Prefettura quali assuntori.