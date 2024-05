SENIGALLIA - Quattro ragazzini gli ripuliscono il negozio di vestiti: li segue e riesci a farli prendere dalla polizia. È successo nel pomeriggio di ieri, quando personale della Squadra Volante del Commissariato di Senigallia è intervenuto su segnalazione di un negoziante che era stato vittima di un furto. Quattro giovani, dopo aver prelevato alcuni indumenti, si sono allontanati direzione centro città, ma seguiti a debita distanza dal titolare dell’esercizio commerciale.

Il negoziante, in costante contatto telefonico con la Sala Operativa segnalava i vari spostamenti del gruppo che veniva raggiunto e fermato in Piazza della Vittoria dagli Agenti. I quattro, risultati essere tutti giovani residenti nell’entroterra, venivano accompagnati presso gli Uffici del Commissariato, dove sono stati denunciati per il reato di furto aggravato in concorso.