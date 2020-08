La polizia passa al setaccio i luoghi della movida: ammassati sui bus navetta, giovani in spiaggia e droga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Serata di controlli intensi per gli uomini del commissariato di polizia di Senigallia che ieri, con l'ausilio delle unità cinofile e della polizia stradale di Ancona, sono stati impegnati su diversi fronti al fine di evitare aggressioni e danneggiamti. Gli agenti hanno costantemente presidiato sia il centro - dove fino all'una la greente è stata tanta - che, e in special modo, il lungomare che fino alle 3 è stato invaso dai giovani. Qui i poliziotti hanno identificato oltre 50 persone, molte delle quali provenienti da diverse città della provincia.Inoltre nel corso dei posti di controllo il personale della polizia stradale ha elevato diverse violazioni al codice della strada.Ma la situazione più grave è stata rintracciata presso una delle navette in partenza dalla stazione e dirette ad un noto locale. I poliziotti impegnati nei controlli anti-Covid e assembramenti hanno rilevato che i bus erano al completo e sono quindi in coorso le necessarie verifiche per accertare eventuali violazioni. Inoltre gli agenti hanno trovato hanno trovato decine di involucri contenenti diversi tipi di droga. In particolare una busta con 100 grammi di hashish e circa 50 di marijuana. Trovata anche, in quantità minori, cocaina.Tutta la sostanza stupefacente è stata sequestrata e sono in corso accertamenti per risalire a chi l'avessa abbandonata quando sono scattati i controlli. Controlli che sono stati estesi anche in spiaggia per verificare il rispetto del divieto di accesso dopo le 24. Gli agenti hanno identificato una decina di giovani, che saranno multati.