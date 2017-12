Capriolo trovato squartato vicino al cimitero e raid tra i loculi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Giallo di Natale a Montignano dove qualcuno è entrato nella notte nel cimitero, lasciando il cancello spalancato, e ieri mattina sul ciglio della strada è stato rinvenuto un capriolo squartato. Due episodi che nella frazione hanno riacceso l’incubo dei satanisti. In passato infatti, ormai una decina di anni fa, proprio sul crocevia del cimitero erano avvenuti strani riti legati al satanismo che da qualche tempo si stanno di nuovo verificando. I residenti rientrando a casa hanno infatti notato qualcosa di anomalo su Strada della Torre proprio sul crocevia. Una sera un cuscino bruciato e una mattina la carcassa di una gallina spennata con le piume sparse.Qualche ragazzata o qualcosa di diverso? Nella notte tra il 25 e il 26 dicembre qualcuno si è introdotto nel cimitero della frazione, dove il cancello è stato trovato spalancato. Qualcosa è stato trovato fuori posto ma non è stato rubato nulla. Chi si è introdotto ha voluto in qualche modo farlo sapere perché ha spalancato il cancello lasciandolo così senza richiuderlo. Non è la prima volta che accade. Poi ieri mattina la carcassa del capriolo. Forse qualcuno lo ha investito e poi un animale ne ha approfittato? Ieri nella frazione era diventato un tormentone cercare di dare una risposta plausibile all’accaduto. Che sia stato qualche lupo o cane simile a raggiungerlo e sbranarlo? Oppure il suo ritrovamento è collegato all’incursione notturna nella notte di Natale all’interno del cimitero? Un mistero che si infittisce e che inquieta i cittadini che di notte hanno paura a percorrere Strada della Torre anche solo per rientrare a casa.