Piromani appiccano fuoco al Foro: commerciante resta ferito alla mano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA- Piromani e vandali in azione nell’ex pescheria del Foro Annonario dove nella notte tra domenica e lunedì hanno dato fuoco ad un bidone dell’immondizia e ad una catasta di cartoni. L’aiutante di un fruttivendolo, nel tentativo di domare le fiamme, è rimasto ferito ad una mano. Nulla di grave ma dovrà tenerla fasciata per diversi giorni.In una escalation di episodi che da oltre un anno stanno tenendo banco in quello spazio, che un tempo ospitava la vecchia pescheria, la situazione sembra sempre più esasperata. «Quando siamo arrivati abbiamo visto che c’erano due incendi in corso – spiega un operatore del mercato ortofrutticolo –, un mio collaboratore è andato per spegnerlo e si è bruciato anche una mano. Poi sono arrivati i vigili del fuoco e tutto si è risolto. Non è possibile però che questi balordi continuino indisturbati». Era ancora buio quando sono arrivati i primi operatori. Loro hanno lanciato l’allarme accorgendosi di quanto stava accadendo.