Piombano sulle auto in sosta: â€‹ferite la mamma e la figlia di 13 anni

SENIGALLIA - Una famiglia di turisti si è schiantata mercoledì sera contro due auto in sosta in via Podesti. Alla guida c’era la mamma, rimasta ferita insieme alla figlia di 13 anni. Illesi il marito e il bambino più piccolo. Partiti da una località del nord Italia stavano raggiungendo la meta delle vacanze, che non hanno specificato ai soccorritori. Per dare il cambio al marito, si era messa al volante la moglie. L’incidente è avvenuto al confine tra le Saline e il Ciarnin. La macchina è uscita di strada all’improvviso.La 13enne ha riportato una contusione all’avambraccio mentre la madre contusioni varie ma nulla di grave. Un brutto spavento anche per il padre e l’altro figlio che però non hanno avuto bisogno di cure mediche. Visitati sul posto stavano bene e hanno poi raggiunto il resto della famiglia in ospedale.