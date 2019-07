Un grosso pino abbattuto dal maltempo si schianta sulle auto parcheggiate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Paura ieri pomeriggio in via Garibaldi a Senigallia, per un albero che a causa delsi è abbattuto su due auto. Un grosso pino marittimo ha ceduto, schiantndosi sulla strada: solo per una fortunata coincidenza non stava passando nessuno e i danni si sono limitati alle auto parcheggiate.Ieri mattina invece i vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere un grosso ramo, caduto in strada, a Passo Ripe di Trecastelli. Bloccava la circolazione. Nel tardo pomeriggio di sabato la polizia locale è stata chiamata per rami spezzati dal vento e finiti a terra sul lungomare Da Vinci al Ciarnin a Senigallia.