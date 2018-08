Chiude la celebre boutique Il Pilota: commercio tante novità in centro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Chiude la storica boutique “Il Pilota” della famiglia Tarducci su Corso 2 Giugno. Già da alcuni giorni è partita la liquidazione totale per la chiusura dell’attività con sconti del 70%, fino al 30 settembre. Massimo riserbo su chi subentrerà dal 1° ottobre ma fonti vicine alla famiglia assicurano che lascerà spazio ad un franchising del gruppo Yamamay-Caripisa-Jaked.Già partite le selezioni di un addetto alle vendite per il nuovo punto vendita di Yamamay, per la prima volta in centro. Rispondendo all’annuncio, apparso sul web, si scopre che il negozio sarà proprio su Corso 2 Giugno. Movimenti in corso anche per Carpisa che invece ha annunciato la chiusura nel centro commerciale di via Abbagnano. Un negozio storico “Il Pilota” fondato da Ivan Tarducci, zio dei noti cantanti Fabri Fibra e Nesli, venuto a mancare nel 2011. L’attività è stata portata avanti dal figlio Claudio Tarducci.