Picchia la moglie in strada Il figlio in lacrime, i passanti restano indifferenti

SENIGALLIA - Picchia la moglie per strada di fronte all’indifferenza della gente che guarda ma non interviene. Ad assistere alla scena anche il bambino della coppia, in lacrime, terrorizzato. È accaduto ieri mattina a Montignano, in via Garibaldi. Solo un’automobilista si è fermata. Ha chiamato i carabinieri e prestato soccorso. Protagonista una famiglia marocchina: padre, madre e tre bambini, uno dei quali presente ieri. Liti e aggressioni vanno avanti da tempo, tanto che la procura sta monitorando il caso pur non avendo riscontrato finora elementi per procedere. Nessuno si è mai fatto male seriamente e l’aggressività del capofamiglia sembra tollerata dalla moglie e dai bambini. L’avrebbero infatti giustificata come il suo modo di relazionarsi. Le violenze in strada sono ricominciate. L’ultima ieri mattina. «Stavo passando con la macchina – racconta la testimone che, per timore di ripercussioni, chiede di rimanere anonima –, quando ho visto lei che scappava e urlava e lui che le correva dietro, picchiandola ripetutamente. Una scena che mi ha colpito e non potevo far finta di nulla. Si parla tanto di violenza contro le donne, come potevo andarmene facendo finta di non aver visto nulla?». Non conosceva le dinamiche di quella famiglia. Non sapeva che fosse già sotto i riflettori dei carabinieri, servizi sociali e procura. Altri invece sono passati oltre.