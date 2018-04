Picchia la figlia e poi si barrica in casa: «Mamma aiuto, vienimi a prendere»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Si è barricato in casa con la figlia 11enne dopo averla picchiata, perché non voleva chiamasse la madre per chiedere aiuto. È stato necessario l’intervento della polizia nel pomeriggio di domenica per consentire ad una madre di rivedere la figlia. La coppia è separata e di recente l’ex marito ha ricevuto un provvedimento che gli impedisce di avvicinarsi alla donna.Lei lo ha denunciato per stalking, ma il suo ex ha il diritto comunque di stare con i figli minorenni a weekend alterni. La ragazzina domenica pomeriggio è riuscita a chiamare la madre. «Vienimi a prendere, ti prego aiutami», le ha chiesto in lacrime e la donna si è precipitata sul posto, preoccupata. L’ex però si è chiuso in casa impedendo alla figlia di uscire e alla madre di entrare. Sul posto si è recata la volante del Commissariato. Gli agenti, cercando di far ragionare l’umo, poco più che 50enne, lo hanno convinto ad aprire. Lui si è lamentato perché aveva diritto a tenere i figli essendo il suo weekend.I poliziotti hanno allora chiesto all’undicenne cosa volesse fare. Appreso che voleva tornare dalla madre, hanno permesso alla donna di prenderla. La figlia ha riferito che il padre, denunciato per maltrattamenti in famiglia, l’aveva picchiata prendendola a calci perché non voleva che usasse il cellulare per chiamarla. Ha inoltre riferito di non poterne più perché farebbe il lavaggio del cervello a lei e al fratellino per metterli contro la madre. L’intervento si è concluso per la polizia con l’allontanamento della minore dalla casa del padre.«Presenteremo un’altra denuncia per maltrattamenti – annuncia l’avvocato Domenico Liso, legale della donna che domenica è andato sul posto – e chiederemo l’affidamento esclusivo da parte della madre dei figli minorenni, con eventualmente la possibilità per il padre di vederli solo in un ambiente protetto e sicuro a loro garanzia». L’uomo nei mesi scorsi, a seguito di una denuncia per stalking presentata dalla ex moglie, è stato raggiunto da un divieto di avvicinamento alla donna, età sui 40 anni, picchiata in passato, pedinata e di recente bloccata in mezzo alla strada per insultarla.