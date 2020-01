Piazza Garibaldi splenderà ancora: il cielo rimarrà stellato sino al 31 gennaio

SENIGALLIA - Prorogato fino alla fine del mese il cielo stellato di piazza Garibaldi. Visto il grande successo che l’installazione luminosa ha ottenuto, creando il suggestivo effetto artificiale di un cielo stellato, il sindaco ha deciso di mantenerlo per qualche altra settimana. «Molte persone ci hanno chiesto di non toglierlo più – spiega il sindaco Maurizio Mangialardi – così abbiamo chiesto la disponibilità all’impresa che ha creato l’allestimento di poterlo lasciare fino al 31 gennaio. Fisso permanente, come molti vorrebbero, non è però possibile».

LEGGI ANCHE:

Mangialardi: «Il nostro è un Natale elegante nelle altre città è un luna park»

Piazza Garibaldi in versione natalizia ha ottenuto un successo senza precedenti, con gente arrivata appositamente a Senigallia per ammirare lo spettacolo andato in scena durante le vacanze di Natale. Chi non ha avuto modo di vederlo finora, avrà ancora quindi qualche altra settimana per farlo. «Sicuramente con la scelta di allestire questo tipo di installazioni luminose – prosegue Mangialardi - abbiamo centrato l’obiettivo di esaltare la magnificenza di piazza Garibaldi e creare un’atmosfera capace di far respirare la magia del Natale a chiunque si è trovato a passare di qui. Adesso diamo la possibilità anche a chi finora non l’ha fatto di poter ammirare la nostra stupenda piazza Garibaldi in questa inedita versione». Poi ci saranno altri appuntamenti che vedranno come protagonista la piazza ritrovata, utilizzata fino a pochi anni fa come parcheggio. Iniziando dal Carnevale che sarà l’appuntamento di febbraio e avrà il suo clou proprio lì per continuare gli eventi della stagione turistica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA