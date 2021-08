Piazza Garibaldi, cancellati 500 spettatori per i concerti del Summer Jamboree dopo una riunione fiume

SENIGALLIA - Summer Jamboree, ridotta la capienza di piazza Garibaldi in una seduta fiume della commissione di vigilanza e pubblico spettacolo, iniziata ieri mattina per poi concludersi nel pomeriggio. Dalle 3000 presenze inizialmente stabilite il numero è sceso a 2500 dopo una lunga contrattazione.

Per un momento infatti la decisione sembrava ricaduta sul doppio del pubblico presente allo spettacolo, quindi 770 nell’area concerti, che è rimasto invariato, e 770 in quella esterna per un totale insomma di 1540. Poi però il dibattito è stato riaperto e alla fine la commissione ha concluso stabilendo il numero massimo di 2500 persone che potranno aggirarsi per la piazza, compresi i 770 spettatori che seguiranno il concerto nell’apposita area riservata.



Un’altra novità è costituita dal palco che è stato girato con le spalle verso l’ex Filanda. Ieri mattina sono state disposte le sedie per poter valutare l’effetto complessivo della piazza, che ha quindi indotto i responsabili della sicurezza a ridurre il numero dei presenti. I concerti del Summer Jamboree XXI, per i quali è necessaria la prenotazione, si svolgeranno quindi nell’area dedicata di piazza Garibaldi. La prenotazione dei biglietti per i concerti è sold out già da martedì scorso. Se il biglietto non dovesse essere però utilizzato, entro l’orario di inizio del concerto, verrà annullato e i biglietti annullati saranno distribuiti al pubblico presente agli ingressi che non è riuscito a prenotare il posto a sedere online. Ci potranno essere quindi chance di partecipare anche senza prenotazione. Gli accessi alla manifestazione saranno comunque liberi ma con numero massimo di persone ospitate contemporaneamente, nel rispetto delle linee guida covid-19, che per l’intera piazza Garibaldi è appunto di 2500. Restano confermate le 4000 persone per il Rockin’ Village Vintage Market alla Rocca Roveresca e Piazza del Duca. Fondamentale l’uso della mascherina, del gel disinfettante e del distanziamento sociale. Il personale presente agli ingressi sarà munito di contapersone in modo da poter contare ingressi e uscite in diretta.



Le zone interessate dagli eventi del Summer Jamboree sono chiuse al traffico dalle 19 alle 2 di ogni giorno e nelle piazze vietate anche le biciclette. Al fine di migliorare la viabilità e decongestionare quanto più possibile il traffico nel centro, sarà disponibile un servizio di bus navetta gratuito dai parcheggi scambiatori di Senigallia, dalle 18 alle 2 su tre linee: dall’uscita dell’autostrada zona via Abbagnano, per chi arriva da fuori o dall’interno, con fermata ai giardini Catalani, per chi arriva da nord partirà da Villa Torlonia diretta alla stazione ferroviaria e per chi arriva da sud dai parcheggi del Ciarnin sulla Statale con fermata alla stazione ferroviaria.

Il servizio sarà in vigore oggi, giovedì, venerdì, sabato e domenica. L’infopoint è invece attivo in piazza del Duca, di fronte all’ingresso di Palazzetto Baviera, fino all’8 agosto, dalle 17 alle 24. In piazza Garibaldi si possono ammirare anche le auto Usa & Moto pre 1969 che poi faranno la loro sfilata finale sabato. i concerti che saranno in piazza Garibaldi si potranno vedere nei giorni successivi nel maxischermo presente nei giardini della Rocca Roveresca. Tutti i giorni dalle 17 è possibile infine visitare a Palazzetto Baviera la mostra fotografica Milton H. Greene “Women”.

