Senigallia piange la scomparsa di Elpidio Spinozzi, era il presidente della Pierpaoli srl

SENIGALLIA - Si è spento a 87 anni Elpidio Spinozzi, presidente della Pierpaoli srl. Era stato uno dei soci fondatori del Gis, gruppo imprenditori senigalliesi e presidente del Lions Club. E' morto ieri all’improvviso a causa di uno scompenso cardiaco di cui soffriva da tempo.

«L’intera amministrazione comunale si unisce al cordoglio della città per la scomparsa di Elpidio Spinozzi. Con lui se ne va un uomo buono e mite, un imprenditore dotato di grande intelligenza e visione. Il dolore che in queste ore attraversa la nostra città e, in particolare, il cuore di tanti dipendenti e collaboratori della Pierpaoli Srl, di cui era presidente, ne sono la testimonianza più vera. Grazie alla sua propensione verso l’innovazione, riguardante sia gli aspetti più strettamente economici, come la scelta di investire nella sostenibilità ambientale del processo produttivo e degli stessi prodotti immessi sul mercato, sia gli aspetti umani, con la volontà di creare all’interno dell’azienda una vera e propria famiglia, rendendosi sempre pronto e disponibile ad ascoltare tutti, la Pierpaoli di è divenuta nel corso degli anni un vero e proprio modello. Siamo certi che l’insegnamento lasciato da Spinozzi non sarà dimenticato e continuerà a essere un punto di riferimento per il mondo imprenditoriale senigalliese».

Così il sindaco di Senigallia Maurizio Mangialardi sulla scomparsa di Elpidio Spinozzi. Il presidente della Pierpaoli srl, andatosene oggi all’età di 87 anni, era stato - come detto - tra i fondatori del Gis, Gruppo imprenditori senigalliesi, e presidente del Lions Club di Senigallia.

