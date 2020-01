Senigallia piange Giancarlo Gambelli: domani pomeriggio l'ultimo saluto al Portone

SENIGALLIA - E' scomparso, all'età di 85 anni Giancarlo Gambelli, personaggio di spicco della vita senigalliese. Importante editore, ex dirigente della locale Democrazia Cristiana che l’ha portato a ricoprire l’incarico di consigliere comunale, è stato anche uno dei fondatori del Circolo La Fenice e della Libertas Senigallia. "Ho avuto l'onore e il piacere di conoscere Giancarlo Gambelli tanti anni fa per motivi di lavoro nel campo pubblicitario – lo ricorda Renzo Todari subentrato nella guida Tutto Senigallia, fondata da Gambelli, e oggi diventata Tutto Guida -. Già negli anni '80 aveva capito il potere del messaggio pubblicitario, la forza di impatto che aveva nel pubblico. Per questo si interessò e occupò anche di spazi pubblicitari negli stadi e palazzetti dello sport di tutta la regione”.



Giancarlo Gambelli è conosciutissimo in città proprio come fondatore ed editore di Tutto Senigallia, la guida tenuta a battesimo nel 1987. Nel 2017, in occasione del trentennale, era stato omaggiato di una targa per ricordare l’intuito avuto e il grande lavoro svolto per creare una guida che ogni anno entra nelle case dei senigalliesi e non solo. “Abbiamo collaborato per alcuni anni alla realizzazione del volume – ricorda Todari -, in quel periodo ho imparato ad apprezzare e stimare la persona, il professionista, l'amico e consigliere. Sempre vicino anche quando ho rilevato la sua opera cambiandola e chiamandola Tutto Guida. Giancarlo, fino a che ha potuto, è sempre intervenuto alle presentazioni annuali del volume, con costante interesse e partecipazione. Lo ricorderò sempre con affetto e rispetto". Vedovo da anni della signora Alba Petri anche lei conosciuta e stimata maestra a Senigallia, lascia le figlie Carla, Marina e Monica e tre nipoti. I funerali si terranno domani alle 15 presso la chiesa parrocchiale del Portone, per chi volesse dare un ultimo saluto. La notizia della sua scomparsa si è diffusa in città ieri pomeriggio. Ultimo aggiornamento: 26 Gennaio, 07:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA