ANCONA - Lo avrebbero accerchiato, picchiato, rapinato e insultato. Nove contro uno per strappargli - dicono gli inquirenti - catenina d’oro, orecchino e bracciale. La violenza era sfociata la notte tra il 3 il 4 luglio del 2021, sul lungomare Alighieri di Senigallia. A farne le spese, un ragazzo che adesso ha 22 anni. Era finito all’ospedale per le lesioni riportate al viso: quindici giorni di prognosi.

A distanza di tre anni dai fatti, per quell’aggressione la procura ha stretto il cerchio attorno a sei ragazzi. Tra i 21 e i 24 anni, sono accusati di rapina e lesioni personali in concorso. Per loro, originari di Ancona, della Vallesina e del Senigalliese, si terrà l’udienza preliminare il 17 settembre davanti al gup Alberto Pallucchini. Nel branco sono stati individuati anche tre ragazzi, minorenni all’epoca dei fatti. Per questo, la loro posizione è vagliata dal tribunale competente. Dunque, gli aggressori - in totale - sarebbero stati nove. La vittima, originaria di Senigallia, si costituirà parte civile con l’avvocato Domenico Liso. La violenza di quella notte sarebbe scaturita da vecchie ruggini, partite almeno un paio di anni prima stando a quanto denunciato dal ragazzo picchiato. Fatto sta, che il giovane tra il 3 e il 4 luglio del 2021, si trovava con alcuni amici sul lungomare. A un certo punto, sarebbe stato avvicinato da un componente del branco per un primo affronto, terminato con qualche manata subita. Sembrava che fosse tutto finito lì, senza particolari ripercussioni. E invece, stando all’accusa, poco dopo il 22enne era stato accerchiato dal branco.

La violenza

Sarebbe stato colpito ripetutamente con calci, pugni e schiaffi. Un crescendo di violenza che aveva fatto finire il senigalliese a terra, stordito per i colpi ricevuti. Mentre si trovava inerme sull’asfalto, sempre secondo la versione della procura, la gang aveva strappato alla vittima la catenina d’oro che portava al collo, un orecchino e un bracciale d’acciaio. Il 22enne, per fuggire, era stato aiutato da un suo amico. Mentre scappava sarebbe stato anche schernito: «Le hai prese, stai zitto, ora vai a casa da mamma». Nei giorni successivi, il giovane era andato a sporgere denuncia ai carabinieri, fornendo le indicazioni agli investigatori per risalire all’identità dei componenti del branco.

Il secondo tempo

Quattro giorni dopo la rapina sul lungomare, sarebbe stato picchiato anche un amico del 22enne, con calci e pugni. Motivo per cui quattro ragazzi dei sei che dovranno affrontare l’udienza preliminare sono anche accusati di percosse. Tra i difensori, gli avvocati Raffaele Sebastianelli, Rino Bartera, Giuseppe Muzi e Giorgia Gasparetti. Le accuse dovranno ovviamente essere vagliate dal gup.