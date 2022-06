Perde il portafoglio dopo essere stato dai vigili, dentro 600 euro per i pagamenti. Un'auto ci passa anche sopra, poi il colpo di fortuna

SENIGALLIA - Perde il portafoglio con 610 euro in contanti e lo ritrova un agente della polizia locale. È stato fortunato il 45enne senigalliese che ieri mattina in centro storico ha smarrito soldi, bancomat, carte di credito e documenti vari. Se fossero finiti nelle mani sbagliate il denaro in contante sarebbe sparito e non sarebbero state al sicuro nemmeno le carte.

Molti negozi per importi non elevati non chiedono più il pin del bancomat e per le carte di credito raramente c’è chi chiede al cliente di esibire il documento, per controllare la corrispondenza tra il nome registrato sulla carta e quello del documento ed essere certo di avere di fronte la stessa persona.



Il prelievo

Ieri mattina il 45enne era andato in centro storico per effettuare delle commissioni e si era recato anche a prelevare i soldi, che gli sarebbero serviti appunto ad effettuare dei pagamenti. Prima però era passato al Comando della polizia locale di piazza Garibaldi per farsi rilasciare un permesso per la macchina. Deve essere stato poco dopo essere uscito dall’ufficio, che il portafoglio gli è caduto a terra. Il Comando ha l’ingresso principale su piazza Garibaldi e il secondario in via Cavallotti, dove è stato effettuato il ritrovamento. Il portafoglio era davanti all’accesso del cortile esterno. Una macchina c’era già passata sopra perché erano visibili i segni di una ruota. Si tratta di una strada di grande passaggio e di un luogo molto frequentato.



La telefonata

È rimasto però a terra del tempo finché a notarlo è stato l’agente della polizia locale Andrea Minardi. Il vigile, da tempo in forze al Comando, l’ha aperto per controllare se vi fosse un documento, così da poter rintracciare il legittimo proprietario che, probabilmente, lo stava cercando. L’ha portato alla collega della centrale operativa perché, come da prassi, c’è da compilare un verbale, che chi trova degli oggetti smarriti deve firmare. È stato in quel momento che si sono accorti di quanti soldi ci fossero. Entrambi si sono guardati negli occhi e hanno avuto lo stesso pensiero: per fortuna che a trovarlo era stato il vigile e non qualche passante. Non che tutti siano disonesti ma chissà quanti avrebbero riconsegnato tutto, soldi compresi. È capitato in passato ma è una rarità. Il legittimo proprietario è stato contattato ed è potuto tornare a riprendere ciò che gli apparteneva. È stato estremamente riconoscente. Per l’onesto agente un gesto scontato, essendo un uomo di legge che lavora per farla rispettare, è stato automatico portarlo nella centrale operativa per rintracciare il proprietario. Un lieto fine, insomma, almeno per una volta.



