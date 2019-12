Perde il controllo dell'auto che si ribalta: grande spavento per una donna incastrata tra le lamiere

SENIGALLIA - I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina intorno alle 8 in via Arceviese per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento un'auto condotta da una signora è uscita di strada ribaltandosi rimanendo su un fianco. La squadra dei vigili del fuoco ha collaborato con il personale sanitario per estrarre la persona dall'auto e messo in sicurezza la zona dell'intervento.

