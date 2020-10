Perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada: tanta paura

SENIGALLIA - Momenti di grande paura: i vigili del fuoco sono intervenuti alle 17,35 a Senigallia lungo la Strada delle Saline per un incidente stradale. Per cause da accertare la conducente di un'autovettura ne perdeva il controllo finendo fuori dalla sede stradale. La squadra di Senigallia interveniva con un'autobotte ed un mezzo 4x4 per la messa in sicurezza della zona dell'intervento. Sul posto anche la Polizia Municipale

Ultimo aggiornamento: 19:08

