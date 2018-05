Il People ferma le feste dei ragazzini: «I genitori chiedono di servire birra»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Stop alle feste di compleanno per minorenni al People, sulla spiaggia di fianco alla Rotonda. Assurde le richieste di alcuni genitori di servire birra ai figli minorenni, invitando ad ignorare il divieto, con la garanzia che sarebbero stati loro, madri e padri, ad assumersene la responsabilità. Niente da fare. Il titolare, ligio alle regole, non solo non ha voluto assecondare le richieste illegali, dei genitori favorevoli all’alcol bevuto dai figli minorenni, ma ha deciso che accetterà feste di compleanno solo per maggiorenni.