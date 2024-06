SENIGALLIA Scatta domani il caro-sosta per i pendolari, che dovranno pagare un euro in più per lasciare l’auto tutto il giorno nei parcheggi scambiatori e per sostare sul lungomare con l’abbonamento giornaliero. In spiaggia, invece, nonostante gli aumenti che possono raggiungere l’8% rispetto allo scorso anno, costerà meno la giornata di mare in confronto ad altri lidi rinomati d’Italia. Gli stabilimenti balneari di Senigallia risultano i più economici. Intanto domani torna la sosta a pagamento sulla riviera, che quest’anno terminerà il 30 settembre essendo slittata la partenza di 15 giorni.

Le cifre

Le tariffe orarie per la sosta restano invariate, compreso l’esonero su tutto il territorio comunale per autovetture elettriche, invalidi e donne in gravidanza. Gli aumenti riguardano solo i parcheggi scambiatori, dislocati in varie zone della città, soprattutto lungo la Statale oltre all’ex Sacelit Italcementi. Costeranno un euro in più a giornata. Da 3 euro si passerà a 4 euro per le automobili e da 6 euro a 7 euro per i camper. Confermato, invece, il costo di 2 euro al giorno per le automobili dei clienti degli alberghi, privilegiando chi crea maggiore economia per la città: i turisti che soggiornano appunto, rispetto ai pendolari. A questi ultimi ogni giorno di mare da domani costerà 1 euro in più per la sosta, sia che scelgano i parcheggi scambiatori che il ticket giornaliero. L’abbonamento giornaliero sul lungomare e vie limitrofe, infatti, passa da 8 a 9 euro. Il mensile, invece, da 156 a 165 euro, senza richiesta della targa, pertanto, può essere utilizzato anche su più autovetture. Si può ritirare nelle edicole o direttamente in Comune.

L’organizzazione

Aumenti che nel complesso vanno a incidere sulla sosta lunga, lasciando invariata quella breve, che crea un ricambio maggiore e quindi più possibilità di trovare posti liberi per chi si ferma poche ore, come nel caso dei clienti dei ristoranti. Invariati, invece, i costi per parcheggiare in centro storico. Tra le spiagge più gettonate d’Italia, invece, quella di velluto è la meno cara. A stabilirlo è Altroconsumo, l’organizzazione che, da oltre mezzo secolo, si pone come obiettivo la tutela dei consumatori con i suoi oltre 300mila soci. È stata presa come riferimento la settimana dal 4 al 10 agosto, una delle più costose insieme a quella di Ferragosto dell’intera stagione estiva.

La comparazione

Una settimana con un ombrellone in prima fila e due lettini a Senigallia costa mediamente 155 euro, molto meno della media nazionale che è di 226 euro. La più cara è in Liguria, ad Alassio, dove per la stessa postazione se ne spendono 392 di euro. Da nord a sud del Belpaese, la spiaggia di velluto risulta la più economica nonostante un rincaro quest’anno dell’8%, il più alto rispetto alle altre località che hanno applicato minimi ritocchi ma che corrisponde al costo della vita, rimanendo in linea con l’inflazione, come fa notare la stessa organizzazione dei consumatori che “premia” quindi Senigallia come la più economica. La media degli aumenti nazionali è stata del 4% mentre a Senigallia dell’8%, quindi il doppio ma, ciò nonostante, resta sempre la più abbordabile.