Pedonale nei weekend e carrabile nei giorni feriali: accordo sulla doppia veste per il nuovo ponte 2 Giugno

SENIGALLIA - La doppia veste del ponte 2 Giugno, pedonale nei weekend e carrabile nei feriali, mette d’accordo nell’immediato le associazioni di categoria, divise però per la destinazione futura e definitiva che dovrà avere. Sono state convocate venerdì in Comune per parlare del bilancio di previsione e del 2021 quindi che, tra le novità, prevede appunto l’imminente apertura del ponte. Discuteranno anche della nuova viabilità. Il 15 gennaio è previsto il collaudo e il sindaco Olivetti è disposto ad aprire intanto il ponte per i pedoni se verrà dato subito il via libera.

LEGGI ANCHE:

Arrivate in città le travi in acciaio: ora il ponte 2 giugno può finalmente prendere forma



Potrebbe diventare carrabile dal lunedì successivo, il 18 gennaio, tempi tecnici permettendo. Per aprirlo al traffico veicolare ci sarà infatti un’ordinanza da emanare e per l’ordinanza occorrerà avere il certificato del collaudatore. Fatto il ponte, i tempi li detterà quindi la burocrazia. Il primo cittadino ha già annunciato la volontà di lasciarlo pedonale nel weekend e aprirlo alle auto dal lunedì al venerdì nel periodo invernale. Nel periodo estivo invece sarà più pedonale che carrabile, considerando l’afflusso di gente.

«La questione va divisa in step - interviene Giacomo Bramucci, presidente di Confcommercio -, in questa fase in cui la viabilità cittadina è strozzata è logico che un ponte carrabile sarebbe da preferire. Pensando invece in prospettiva, con un collegamento migliore di quello attuale tra il centro e la Statale e il centro e i lungomari, allora il ponte 2 Giugno deve tornare a garantire principalmente una bella passeggiata all’interno di un percorso cittadino, senza macchine. Questo valorizzerebbe al meglio le potenzialità di via Carducci e non solo, migliorando la vivibilità e l’attrattività della nostra città. Naturalmente questa è una prospettiva a medio termine, per il momento non possiamo totalmente prescindere da un ponte parzialmente carrabile».

La doppia veste del ponte può andare bene adesso ma non per sempre anche per la Cna. «Per quanto riguarda la viabilità – interviene Giacomo Mugianesi, segretario della Cna - pensiamo che si debba trovare una soluzione definitiva che possa permettere la circolazione ai veicoli senza ingorghi nei giorni di maggiore affluenza. Il ponte in questa fase potrebbe solamente agevolare questo processo di riorganizzazione della viabilità. Renderlo transitabile in alcuni giorni potrebbe agevolare sicuramente ma in una visione di lungo periodo si dovrà trovare un percorso di sviluppo del centro storico e di conseguenza anche della viabilità, parcheggio, servizio trasporto e accessibilità. L’8 gennaio abbiamo un incontro con il sindaco e ribadiremo all’Amministrazione la nostra disponibilità a trovare soluzioni condivise».



Piace a Confartigianato la versione mista che si adegui alle esigenze della città, quella prevista insomma per il debutto. «La cosa migliore sarebbe poter valutare la chiusura e la pedonalizzazione nei mesi estivi e durante i grandi eventi – spiega Giacomo Cicconi Massi, segretario di Confartigianato – mentre durante la stagione invernale e nei giorni feriali lasciarlo aperto al traffico e percorribile. Le attività del centro condividono questa impostazione nell’attesa anche di un ritorno ad una pseudo normalità che vediamo allontanarsi sempre più».

© RIPRODUZIONE RISERVATA