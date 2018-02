Pazienti in Rianimazione per il virus influenzale Altre due persone trasferite

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Due persone ricoverate in Rianimazione per l’influenza. Si tratta di due uomini, rispettivamente di 51 e 50 anni. Altre due invece sono state trasferite negli ospedali di Monza e Bologna: una 57enne ed un 56enne, anche loro per le conseguenze di quello che è iniziato come un malanno di stagione. Questi ultimi sono stati sottoposti al trattamento ecmo. Termine medico per indicare l’ossigenazione extracorporea a membrana. Una terapia utilizzata nell’ambito della rianimazione per i pazienti con insufficienza cardiaca o respiratoria acuta grave, refrattari al trattamento normale. Nelle Marche non esistono strutture attrezzate per questo tipo di procedura e, in base ai posti disponibili, sono state trasferite fuori regione. Tra gli otto ricoverati per conseguenze dell’influenza c’è anche una donna di 89 anni, la più anziana.